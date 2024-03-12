Ученые назвали животное, которое исчезнет в скором времени

Калифорнийских морских свиней осталось всего десять особей. Так, данный вид, вероятно, в скором времени исчезнет, сообщает IFLScience со ссылкой на Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC).

Специалисты указывают на сокращение численности калифорнийских морских свиней на 560 особей за 30 лет. Отмечается, что особи живут только в северной части Калифорнийского залива.

Данные морские свиньи отличаются по размеру от других китообразных млекопитающих – они гораздо меньше этой группы. Кроме того, как сообщается, они имеют наименьший ареал среди всех китообразных на планете.

Сокращение популяции данного вида обусловлено разрушением их среды обитания, загрязнением окружающей среды, столкновением с кораблями и незаконным выловом.

Ранее стало известно, что детеныши южных гладких китов «воруют» молоко у неродственных матерей. Такую картину наблюдали зоологи в одном из заливов на юге Австралии.