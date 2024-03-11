Строители нашли крупнейшую чумную могилу во время постройки дома

Немецкие археологи обнаружили в Нюрнберге массовое захоронение жертв бубонной чумы, которое может оказаться крупнейшим подобным захоронением в Европе. Об этом сообщает Science Alert.

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Отмечается, что сейчас археологи продолжают раскопки, однако на месте уже были обнаружены останки более 500 человек. При этом исследователи полагают, что в могиле может оказаться до 1500 тел.

Источник уточняет, что изначально на этом месте не велось никаких раскопок, а захоронение было обнаружено случайно — на этой территории собирались построить дом престарелых, а тела были найдены во время плановой проверки почвы. При этом некоторые из обнаруженных костей окрашены в нехарактерный зеленый цвет — археологи объяснили это тем, что ранее на этом месте хранились отходы местного медного завода.

«Мы сохраним и заархивируем все человеческие останки, которые будут найдены в будущем. <...> В настоящее время мы предполагаем, что как только работы будут завершены весной, это будет самое большое аварийное кладбище для жертв чумы, раскопанное в Европе», — заявил археолог Нюрнбергского департамента охраны наследия Мелани Лангбейн.

Сейчас археологи готовятся к проверке ДНК костей на наличие следов чумной бактерии — смерть от бубонной чумы не оставляет следов на костях, поэтому ученым еще предстоит подтвердить этот диагноз. Однако исследователи считают, что обнаружили именно чумное захоронение — на это указывает радиоуглеродное датирование останков, согласно которому тела были захоронены в XV-XVII веке. Кроме того, в могиле также нашли записку, датированную 1634 годом — в ней описывается именно вспышка чумы 1632-1633 года в Нюрнберге.

«В могилах лежат останки детей и стариков, мужчин и женщин; чума не ограничивалась полом, возрастом или социальным статусом. Теперь впервые эмпирически достоверный анализ большой группы населения этого периода может быть проведен для города такого значения, как Нюрнберг. Само собой разумеется, что с этой исторически и археологически значимой находкой следует обращаться бережно и адекватно», — заявил мэр Нюрнберга Маркус Кёниг.

Ранее ученые обнаружили древний пирсинг возрастом около 11 000 лет.