Ученые обнаружили древний пирсинг возрастом около 11 000 лет

Турецкие археологи обнаружили на археологическом участке Бончуклу-тарла древний пирсинг возрастом около 11 000 лет. Об этом сообщает The Archaeologist со ссылкой на журнал Antiquity.

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Отмечается, что исследователи обнаружили 100 украшений из известняка, речной гальки и обсидиана, которые внешне напоминают современные серьги. При этом древние аксессуары были найдены рядом с ушами и подбородками скелетов из раннего неолита. Как заявил один из исследователей Эргюль Кодас, этот пирсинг применялся во время обряда посвящения — символическом переходе от юности к взрослой жизни.

«Этот пирсинг служил больше, чем просто украшением; он был осязаемым выражением социальных ценностей и личной идентичности», — заявил он.

Доцент Университета Анкары доктор Эмма Л. Байсал также добавила, что эта находка поможет лучше понять древние практики использования подобных украшений. По ее словам, у древних людей были распространены сложные практики украшения тела, включающие в себя бусы, браслеты и подвески. Эти обычаи доктор назвала «высокоразвитым символическим миром, выраженным через человеческое тело».

«Это показывает, что традиции, которые до сих пор составляют значительную часть нашей жизни, уже были развиты в важный переходный период, когда люди впервые начали селиться в постоянных деревнях в Западной Азии более 10 000 лет назад», — добавил доктор Кодас.

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