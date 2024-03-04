Археологи нашли в Гватемале сосуды с 1000-летним наркотиком

Археологи нашли в Гватемале несколько доиспанских керамических ваз, содержащих в себе следы древнего наркотика, который мог использоваться для ритуалов. Об этом сообщает Antiquity.

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Отмечается, что древняя керамика была обнаружена на археологическом участке Котсумальуапа — «величайшего города» Мезоамерики в 650–950 гг. н.э. Как показал химический анализ, вазы содержали в себе следы никотина. При этом ученые уже давно предполагали, что употребление табака действительно было распространено в Мезоамерике, но до этого момента у археологов было слишком мало доказательств этой теории.

«Мы знали, что табак был очень важным веществом, используемым для различных ритуальных и терапевтических целей в древней Мезоамерике и по всему Новому Свету. Однако археологических свидетельств мало, потому что остатки табака редко хорошо сохраняются», — заявил доцент кафедры антропологии в Йельском университете и соавтор исследования Освальдо Чинчилла Мазариегос.

При этом форма ваз предполагает, что табак мог хранится в них не в качестве сушеного листа, а в виде жидкого настоя. Однако употребление никотина в таком виде чревато интоксикацией, вплоть до летального исхода — по этой причине археологи пришли к выводу, что настои из таких ваз могли использоваться во время ритуалов, для вызова наркотического транса.