В Telegram появились бизнес-аккаунты

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появилась функция создания бизнес-аккаунтов.

По его словам, теперь пользователи могут создавать бизнес-аккаунты, которые будут поддерживать установку местоположения и графика работы, а также создание автоматических сообщений и шаблонов ответов. Кроме того, эти функции должны будут изменить работу чат-ботов для коммуникации с клиентами. Помимо создание бизнес-аккаунта с нуля, пользователи могут конвертировать в такой аккаунт любой другой профиль.

«Теперь пользователи могут конвертировать свои личные учетные записи Telegram в бизнес-аккаунты. В результате они смогут добавлять свое местоположение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические сообщения приветствия или же невозможности ответить и шаблоны для быстрых ответов», — сообщил Дуров.

Ранее Дуров похвастался работой Telegram на фоне сбоев соцсетей.