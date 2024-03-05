Дуров похвастался работой Telegram на фоне сбоев соцсетей

Предприниматель Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, прокомментировал в своем канале масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Meta* (признана экстремистской и запрещена в России).

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Бизнесмен заметил, что пока соцсети корпорации не работали, в Telegram миллионы людей делились контентом. Кроме того, наблюдался приход новых пользователей.

«Telegram надежнее этих сервисов — несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя», — заметил Дуров.

По словам предпринимателя, в штате мессенджера в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta, но сервису удается запускать новые функции и внедрять инновации быстрее.

В Instagram* и Facebook* произошел глобальный сбой

Дуров констатировал, что в течение 2023 года Telegram был недоступен всего 9 минут из 525 600 минут в году. Таким образом, резюмировал он, мессенджер безотказно работал 99,9983% времени.

*Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России.