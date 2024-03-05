Исследователи обнаружили у осьминогов самую старую половую хромосому

Эволюционный генетик из Университета Орегона Эндрю Керн обнаружил в геноме калифорнийского двухточечного осьминога самую старую из известных половых хромосом животных. Об этом сообщает Nature.

Данное открытие имеет огромное значение в области эволюционной генетики, а также проливает свет на половое развитие головоногих моллюсков. Согласно результатам исследования, в определении пола этой группы животных ключевую роль играет особая хромосома, впервые появившаяся у древних осьминогов около 380 миллионов лет назад — ранее ученые полагали, что на формирование пола влияют факторы окружающей среды.

При этом исследователи утверждают, что обнаруженная хромосома важна не только для понимания головоногих моллюсков, но и поможет ученым понять, как развивались половые хромосомы у других видов — как животных, так и растений.

«Данные, представленные в этом исследовании определенно позволяют предположить, что головоногие моллюски имеют одни из самых старых половых хромосом как среди животных, так и среди растений. Сейчас такое замечательное время для работы над генетикой половых хромосом!», — заявила исследователь эволюции половых хромосом в Институте биотехнологии HudsonAlpha Сара Кэри.

Ранее ученые доказали существование золотого крота де Уинтона, который долгое время считался вымершим.