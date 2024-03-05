Ученые доказали существование золотого крота де Уинтона

Ученые доказали, что золотой крот де Уинтона не вымер. ИМ удалось обнаружить грызуна в регионе Порт-Ноллот на северо-западном побережье Южной Африки.

Последний раз его видели в 1936 году, после чего признали, что вид вымер.

Однако сбор ста образцов почвы в районе около Порт-Ноллота показал, что золотые кроты все еще существуют.

Их генетическую информацию удалось обнаружить в окружающей среде. Сравнив полученные данные с геномом, хранящимся в музее, ученые подтвердили, что он принадлежит Cryptochloris wintoni.

В последующем зоологи попытались найти крота с помощью специально обученной собаки. Ее реакция на некоторые из кротовых нор показала, что там обитают золотые кроты.

Другими способами найти крота затруднительно, поскольку он отлично маскируется и прячется, если чувствует приближение опасности.