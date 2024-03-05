Ученые доказали существование золотого крота де Уинтона
Ученые доказали, что золотой крот де Уинтона не вымер. ИМ удалось обнаружить грызуна в регионе Порт-Ноллот на северо-западном побережье Южной Африки.
Последний раз его видели в 1936 году, после чего признали, что вид вымер.
Однако сбор ста образцов почвы в районе около Порт-Ноллота показал, что золотые кроты все еще существуют.
Их генетическую информацию удалось обнаружить в окружающей среде. Сравнив полученные данные с геномом, хранящимся в музее, ученые подтвердили, что он принадлежит Cryptochloris wintoni.
В последующем зоологи попытались найти крота с помощью специально обученной собаки. Ее реакция на некоторые из кротовых нор показала, что там обитают золотые кроты.
Другими способами найти крота затруднительно, поскольку он отлично маскируется и прячется, если чувствует приближение опасности.
Напомним, сообщалось, что токийские ученые открыли новый вид медуз, а во время экспедиции в джунгли Эквадора ученые из университета Квинсленда обнаружили неизвестный ранее вид анаконд.