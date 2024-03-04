Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

NASA: Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с экипажем для МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным на МКС.
NASA ведёт прямую трансляцию.
Ракета-носитель стартовала в 22:53 по времени Восточного побережья США (6:53 мск 4 марта).
Запуск должен был состояться в феврале, но несколько раз откладывался. Последняя попытка старта отменилась накануне в результате неблагоприятных погодных условий.
19 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon для доставки на МКС миссии Ax-3 с экипажем из четырёх человек.