Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным на МКС.

NASA ведёт прямую трансляцию.

Ракета-носитель стартовала в 22:53 по времени Восточного побережья США (6:53 мск 4 марта).

Запуск должен был состояться в феврале, но несколько раз откладывался. Последняя попытка старта отменилась накануне в результате неблагоприятных погодных условий.