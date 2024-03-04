Virgin Galactic представила подробности о новом суборбитальном корабле

Новые суборбитальные корабли класса Delta станут улучшением существующего VSS Unity. Подробности о перспективных летательных аппаратах представила компания Virgin Galactic. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

© Virgin Galactic / Globallookpress.com

Новые корабли планируется строить на расположенном недалеко от города Финикс в американском штате Аризона заводе. Внешне корабли класса Delta будут походить на существующий VSS Unity, однако, в отличие от последних, будут вмещать не четырех пассажиров, а шесть.

«Динамика полета, форма транспортного средства, наш пилотируемый подход и наше фундаментальное качество обслуживания клиентов не изменятся, но каждый из аспектов будет улучшен», — сказал президент космических операций компании Майк Мозес, отметив, что основной акцент в новых кораблях будет сделан на улучшении безопасности.

По его словам, корабли класса Delta будут построены с использованием бисмалеимидов — композитных материалов, позволяющих выдерживать более высокие температуры, чем использующиеся в VSS Unity. Также это позволит облегчить конструкцию нового корабля, увеличив его вместимость.

В Virgin Galactic надеются работать с кораблями класса Delta как с самолетами. В частности, на проверку нового корабля после его полета планируется уделять менее суток, что позволит запускать его ежедневно. В компании рассчитывают за один полет перспективного корабля получать доход в размере 3,6 миллиона долларов, что примерно в 12 раз больше, чем в случае с существующим VSS Unity.

При условии наличия четырех-пяти кораблей класса Delta и двух самолетов-носителей в Virgin Galactic надеются достичь частоты запусков около одного раза в сутки, что будет приносить более одного миллиарда доходов в год.

Как говорится в финансовом отчете Virgin Galactic, суборбитальный корабль VSS Unity по-прежнему планируется запустить во втором квартале 2024 года, после чего его эксплуатация может прекратиться.

В декабре в беседе с газетой Financial Times британский предприниматель и миллиардер Ричард Брэнсон исключил возможность дополнительных инвестиций в свою убыточную компанию Virgin Galactic.