Virgin Galactic представила подробности о новом суборбитальном корабле
Новые суборбитальные корабли класса Delta станут улучшением существующего VSS Unity. Подробности о перспективных летательных аппаратах представила компания Virgin Galactic. Об этом сообщает издание ArsTechnica.
Новые корабли планируется строить на расположенном недалеко от города Финикс в американском штате Аризона заводе. Внешне корабли класса Delta будут походить на существующий VSS Unity, однако, в отличие от последних, будут вмещать не четырех пассажиров, а шесть.
«Динамика полета, форма транспортного средства, наш пилотируемый подход и наше фундаментальное качество обслуживания клиентов не изменятся, но каждый из аспектов будет улучшен», — сказал президент космических операций компании Майк Мозес, отметив, что основной акцент в новых кораблях будет сделан на улучшении безопасности.
По его словам, корабли класса Delta будут построены с использованием бисмалеимидов — композитных материалов, позволяющих выдерживать более высокие температуры, чем использующиеся в VSS Unity. Также это позволит облегчить конструкцию нового корабля, увеличив его вместимость.
В Virgin Galactic надеются работать с кораблями класса Delta как с самолетами. В частности, на проверку нового корабля после его полета планируется уделять менее суток, что позволит запускать его ежедневно. В компании рассчитывают за один полет перспективного корабля получать доход в размере 3,6 миллиона долларов, что примерно в 12 раз больше, чем в случае с существующим VSS Unity.
При условии наличия четырех-пяти кораблей класса Delta и двух самолетов-носителей в Virgin Galactic надеются достичь частоты запусков около одного раза в сутки, что будет приносить более одного миллиарда доходов в год.
Как говорится в финансовом отчете Virgin Galactic, суборбитальный корабль VSS Unity по-прежнему планируется запустить во втором квартале 2024 года, после чего его эксплуатация может прекратиться.
В декабре в беседе с газетой Financial Times британский предприниматель и миллиардер Ричард Брэнсон исключил возможность дополнительных инвестиций в свою убыточную компанию Virgin Galactic.
О начале коммерческих суборбитальных полетов на корабле VSS Unity компания объявила в июне 2023 года.