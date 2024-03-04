Ракета "Ангара" будет впервые запущена с космодрома Восточный

Ракета "Ангара" впервые в истории будет запущена с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный в период с 6 по 10 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный предварительно намечен на 6-10 апреля. В мае с Восточного, заявил источник, ракетой "Союз-2" будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".
Ранее сообщалось, что с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК "Ярс", учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. До этого ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" N 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный.