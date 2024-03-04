Ракета "Ангара" будет впервые запущена с космодрома Восточный

Ракета "Ангара" впервые в истории будет запущена с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный в период с 6 по 10 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный предварительно намечен на 6-10 апреля. В мае с Восточного, заявил источник, ракетой "Союз-2" будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".