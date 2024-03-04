$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Ракета "Ангара" будет впервые запущена с космодрома Восточный 6-10 апреля

Ракета "Ангара" впервые в истории будет запущена с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный в период с 6 по 10 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.

Ракета "Ангара" будет впервые запущена с космодрома Восточный
© Пресс-служба МО РФ/РИА «Новости»

По словам собеседника агентства, пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный предварительно намечен на 6-10 апреля. В мае с Восточного, заявил источник, ракетой "Союз-2" будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".

Запуск корабля Crew-8 с российским космонавтом перенесли в четвертый раз

Ранее сообщалось, что с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК "Ярс", учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. До этого ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" N 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости