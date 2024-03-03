Запуск Crew-8 с российским космонавтом перенесли в четвертый раз

NASA в четвертый раз отложило запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Александром Гребенкиным. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В агентстве пояснили, что запуск перенесен из-за погодных условий. Старт назначен на 22:53 3 марта по восточному времени (6:53 мск, 4 марта).

На борту космического корабля будут находиться также три астронавта NASA — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Журналисты пояснили, что первоначально NASA и SpaceX планировали запустить Crew-8 на МКС 22 февраля, затем старт перенесли на 28-е. Далее старт был перенесен на 1 марта, позже — еще на один день.