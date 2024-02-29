Хакеры взломали ряд госсайтов Молдавии

При этом хакеры потребовали 40 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей по текущему курсу) за предоставление доступа ко всей полученной информации. Согласно сообщению Just Evil, в украденных данных есть реестры государственных служащих Молдавии — имена, должности, адреса электронной почты и номера телефонов.

Помимо этого хакеры также заявили, что получили доступ к документам из министерства юстиции Молдавии. За плату в 40 тысяч евро, Just Evil готовы предоставить не только доступ к этим документам, но и внести в них «незначительные» изменения.