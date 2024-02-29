Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

Сайт Верховной Рады Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что ссылка на Telegram-канал Рады, указанная на сайте, вела на фейковую страницу. По данным RT, когда пользователи переходили по ссылке, они попадали в группу, где был размещен пост: «Я очень хочу срать».

Уточняется, что нормальная работа сайта была восстановлена спустя 13 минут после взлома.