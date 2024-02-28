Необычайно жаркий Эль-Ниньо запустил таяние ледника Судного дня

"Как только система выходит из равновесия, отступление льдов продолжается. Ледник имеет большое значение не только из-за его вклада в повышение уровня моря, но и потому, что он действует как пробка в бутылке, сдерживая за собой более широкую область льда. Если Туэйтс дестабилизируется, то существует вероятность того, что весь лед в Западной Антарктиде потеряет стабильность", — отметила соавтор работы, профессор геологии Хьюстонского университета Джулия Веллнер.