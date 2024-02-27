Ученые выяснили, как сильно человечество обеднеет без Антарктиды

Международная группа ученых из Великобритании и Новой Зеландии подсчитала экономическую выгоду, которую люди каждый год получают от использования ресурсов Антарктиды и омывающего ее Южного Океана. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment (NREE).

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Согласно оценке, ледяной континент ежегодно делает человечество богаче на $180 млрд. В эту сумму входят доходы туристической ($820 млн) и рыболовецкой ($370 млн) отраслей, однако основная доля приходится на так называемые экосистемные услуги — поглощение и хранение углерода, регулирование уровня моря и отражение солнечной энергии.

Эти процессы помогают регулировать климат на Земле и избавляют человечество от целого ряда издержек.

Ученые предупредили, что, по мере потепления и закисления Южного океана, его экосистемы претерпят глобальные изменения. Это приведет к сокращению выгод, которые дает антарктический регион.