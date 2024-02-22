Володин анонсировал создание самого крупного в РФ суперкомпьютера

«Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, — это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится», — заявил Володин.