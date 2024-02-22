Володин анонсировал создание самого крупного в РФ суперкомпьютера

Володин заявил, что у Балаково создадут самый крупный в России суперкомпьютер
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Балаково в Саратовской области создадут самый крупный в России суперкомпьютер. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин. Саратов».
По словам Володина, базой для суперкомпьютера послужит строящийся центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка. О его постройке было объявлено в 2020 году — заявленная площадь технологических модулей суперкомпьютера должна составить 62,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, в самом центре планируется разместить 3 тысячи стоек с вычислительным оборудованием. Окончание этапа строительства намечено на начало 2027 года.
«Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, — это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится», — заявил Володин.
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