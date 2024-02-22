Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские рыбаки будут добывать больше рыбы в Баренцевом море после денонсации соглашения с Великобританией. В своем Telegram-канале он отметил, что благодаря этому она станет доступнее.

Напомним, что 21 февраля Госдума денонсировала соглашение 1956 года, которое разрешало британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море — сперва в территориальных водах СССР, а после и в российских.

«Это было одностороннее решение, взамен наша страна ничего не получала... Когда Никита Хрущёв принимал его в 1956 году, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами», — написал Володин.

Спикер подчеркнул, что лишь за прошлый год британцы выловили 566 тысяч тонн трески и пикши, что составляет для них 40% «рыбного меню». При этом Великобритания ввела почти 2 тысячи санкций против России и ведет себя «крайне недружественно и агрессивно». Президент России Владимир Путин принял решение расторгнуть договор, а депутаты единогласно поддержали его решение.