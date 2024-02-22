Эксперт рассказал, как выбрать пауэрбанк, чтобы тот не взорвался
IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент со взрывом пауэрбанка в кармане школьника из Подмосковья, а также рассказал о правильном выборе переносных зарядных устройств.
Ранее в подмосковном Дзержинске 16-летний подросток попал в больницу после взрыва переносного зарядного устройства. Юноша положил в карман куртки пауэрбанк и отправился на прогулку. В какой-то момент зарядное устройство начало сильно нагреваться и шипеть, после чего взорвалось. Горящая жидкость из гаджета прожгла одежду школьника и попала на кожу. Подросток пытался сбить пламя самостоятельно, но только обжег себе лицо и руки. Пострадавший с ожогами второй и третьей степени госпитализирован.
Сообщалось, что школьник перед взрывом устройства услышал шипение, что из девайса вытекла жидкость. Видимо, это был достаточно старый пауэрбанк с литий-ионным аккумулятором. Из современных моделей ничего вытекать не будет, чтобы нарушилась их герметичность, чтобы из них что-то вылилось – надо «очень постараться». Скорее всего, это был какой-то непонятный девайс, купленный за очень небольшие деньги – цветастый и красивый, но ненадежный. Допускаю также, что внутрь пауэрбанка могла попасть какая-то жидкость, что и привело к инциденту. Большинство этих устройств не имеют защиты от попадания в них влаги.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Эксперт посоветовал относиться к пауэрбанкам не как к модному гаджету, а как к полезному инструменту, и при его покупке обращать внимание не на дизайн устройства, а на его производителя.
«Если пауэрбанк правильно сделан, если он произведен уважаемой компанией, то он не должен перегреваться и воспламеняться, даже если по какой-то причине он коротит. Но это не означает, что при покупке устройства нужно ориентироваться на известный бренд, главное – это производитель устройства. Это должна быть крупная компания, имеющая опыт создания подобных девайсов, - зачастую они производят качественные пауэрбанки даже для малоизвестных брендов. Реальный производитель обычно указывается мелким шрифтом на самом устройстве. И если об этом производителе нет никаких данных в интернете, если его название вы слышите впервые то лучше не экспериментировать и отказаться от покупки. Сейчас появляется много пауэрбанков с экзотическим дизайном – с неоновой подсветкой, с зеркалами и так далее, и к покупке таких устройств нужно относиться аккуратно – подобного рода эксперименты обычно бывают у неименитых производителей. Если устройство спроектировано неправильно, то оно может долго нагреваться, а потом воспламениться. При этом худшее, что может произойти с хорошим пауэрбанком – он просто перестанет работать или же у него перегорит канал, и вы не сможете зарядить устройство», - сказал эксперт, подчеркнув, что современные пауэрбанки рассчитаны на работу в широком диапазоне температур.
Самолет ранее экстренно приземлился в Гонконге из-за взорвавшегося у одного из пассажиров пауэрбанка.