Эксперт рассказал, как выбрать пауэрбанк, чтобы тот не взорвался

«Если пауэрбанк правильно сделан, если он произведен уважаемой компанией, то он не должен перегреваться и воспламеняться, даже если по какой-то причине он коротит. Но это не означает, что при покупке устройства нужно ориентироваться на известный бренд, главное – это производитель устройства. Это должна быть крупная компания, имеющая опыт создания подобных девайсов, - зачастую они производят качественные пауэрбанки даже для малоизвестных брендов. Реальный производитель обычно указывается мелким шрифтом на самом устройстве. И если об этом производителе нет никаких данных в интернете, если его название вы слышите впервые то лучше не экспериментировать и отказаться от покупки. Сейчас появляется много пауэрбанков с экзотическим дизайном – с неоновой подсветкой, с зеркалами и так далее, и к покупке таких устройств нужно относиться аккуратно – подобного рода эксперименты обычно бывают у неименитых производителей. Если устройство спроектировано неправильно, то оно может долго нагреваться, а потом воспламениться. При этом худшее, что может произойти с хорошим пауэрбанком – он просто перестанет работать или же у него перегорит канал, и вы не сможете зарядить устройство», - сказал эксперт, подчеркнув, что современные пауэрбанки рассчитаны на работу в широком диапазоне температур.