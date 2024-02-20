Самолет, который следовал с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге. Как сообщает местный новостной портал HK01, причиной стал взрыв пауэрбанка одного из пассажиров.

Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines вчера, 19 февраля. По словам пассажира, он попытался зарядить свой iPad с помощью устройства. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Изначально борт должен был прибыть в Шанхай в 21:00 по местному времени (16:00 мск). После необходимых процедур и проверок самолет вылетел из Гонконга и приземлился в Шанхае в 0:14 по местному времени (19:14 мск).