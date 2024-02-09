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Google: чат-бот Bard переименован в Gemini и доступен на Android

Американская технологическая корпорация Google объявила о переименовании своего чат-бота Bard на основе искусственного интеллекта (ИИ) в Gemini. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Функционал Gemini не отличается от Bard.

Google: чат-бот Bard переименован в Gemini и доступен на Android
© Shutterstock

Чат-бот способен искать информацию, генерировать текст и изображения. То же самое касается функций ИИ в приложениях Google Workspace, таких, как Gmail и Google Docs, которые помогают составлять электронные письма, электронные таблицы и выполнять прочие рабочие задачи.

Пользователи смогут воспользоваться бесплатной версией Gemini в виде приложения, которое доступно в магазине приложений Google Play на Android. Владельцы устройств с iOS получат доступ к чат-боту через обновленное приложение Google.

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Также компания предлагает платный доступ к более мощной версии ИИ Gemini Ultra стоимостью в $20 в месяц. В Google отметили, что модель Ultra способна поддерживать длинные разговоры и предоставлять больше контекста, а также лучше походит для программирования и решения логических задач.

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