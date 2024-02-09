Google: чат-бот Bard переименован в Gemini и доступен на Android

Американская технологическая корпорация Google объявила о переименовании своего чат-бота Bard на основе искусственного интеллекта (ИИ) в Gemini. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Функционал Gemini не отличается от Bard.

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Чат-бот способен искать информацию, генерировать текст и изображения. То же самое касается функций ИИ в приложениях Google Workspace, таких, как Gmail и Google Docs, которые помогают составлять электронные письма, электронные таблицы и выполнять прочие рабочие задачи.

Пользователи смогут воспользоваться бесплатной версией Gemini в виде приложения, которое доступно в магазине приложений Google Play на Android. Владельцы устройств с iOS получат доступ к чат-боту через обновленное приложение Google.