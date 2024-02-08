Google разрабатывает новый гаджет c кодовым названием Citron

Датамайнеры обнаружили в коде последней бета-версии Android 14 упоминание нового устройства с кодовым названием Citron, которым скорее всего является планшет Pixel Tablet 2. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Ранее проект Pixel Tablet ассоциировался с такими кодовыми названиями, как Tangor и Tangorpro. Появление в этом списке слова Citron намекает на разработку еще одной версии планшета.

GizmoChina пишет, что создание Google Pixel Tablet всегда ассоциировалась у инженеров компании с цитрусовыми. Тангором называют гибрид, полученный в результате скрещивания сладкого апельсина с другим сортом цитрусовых. Самым распространенным примером тангора является клементин.

Кроме Citron в коде бета-версии Android 14 были обнаружены зашифрованные упоминания устройств Korlan и Yuzu. Предполагается, что за этими названиями могут скрываться аксессуары для Pixel Tablet. Одним из них должна стать док-станция для зарядки планшета.