Google разрабатывает новый гаджет c кодовым названием Citron

GizmoChina: Google делает новый планшет Pixel Tablet c кодовым названием Citron
Датамайнеры обнаружили в коде последней бета-версии Android 14 упоминание нового устройства с кодовым названием Citron, которым скорее всего является планшет Pixel Tablet 2. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Ранее проект Pixel Tablet ассоциировался с такими кодовыми названиями, как Tangor и Tangorpro. Появление в этом списке слова Citron намекает на разработку еще одной версии планшета.
GizmoChina пишет, что создание Google Pixel Tablet всегда ассоциировалась у инженеров компании с цитрусовыми. Тангором называют гибрид, полученный в результате скрещивания сладкого апельсина с другим сортом цитрусовых. Самым распространенным примером тангора является клементин.
Кроме Citron в коде бета-версии Android 14 были обнаружены зашифрованные упоминания устройств Korlan и Yuzu. Предполагается, что за этими названиями могут скрываться аксессуары для Pixel Tablet. Одним из них должна стать док-станция для зарядки планшета.
Хотя характеристики Pixel Tablet 2 в официальных источниках не раскрываются, по слухам, новый планшет Google может получить OLED-экран, а также поддержку Pixel Stylus и клавиатур.