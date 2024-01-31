Эксперт оценил последствия масштабного сбоя в Рунете
IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал произошедший накануне крупный сбой в работе российского сегмента интернета и высказался о его последствиях для отрасли.
Вечером 30 января пользователи жаловались на недоступность многих сайтов в доменной зоне ru. Отмечались проблемы в работе сервисов «Яндекса», «Авито», Ozon, Wildberries и других интернет-компаний, целого ряда крупных банков, а также операторов большой четверки. Многие пользователи не смогли зайти на «Госуслуги». Затем в Минцифры сообщили, что проблема устранена, однако предупредили, что сбои могут некоторое время сохраняться.
Причиной сбоя стала ошибка, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — надстройки над системой доменных имен, напомнил специалист.
Кто-то из выпускающей организации в промежутке между 15 и 18 часами выпустил неправильную подпись в зоне DNSSEC Рунета, из-за чего по всему Рунету произошел каскадный сбой. Пока эту подпись «не откатили» - ничего не вернулось. Как только «откатили» - все со временем починилось, все DNS [Domain Name System] обновились, и все стало работать... Весь Рунет «полег» ввиду того, что у нас работает система, которая защищает его от глобального отключения. Мы перетащили корневые сервера в Россию, чтобы Запад не смог отключить нас от глобального интернета, чтобы в случае такой попытки Рунет продолжил работать.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Эксперт выразил мнение, что специалисты российской IT-отрасли извлекут урок из произошедшего.
«Все увидели, что если «вылетает» DNS - у них перестают работать сайты, перестают открываться многие приложения. Например, мессенджер Telegram работал, а многие другие приложения, завязанные, по всей видимости, на доменах, перестали функционировать. Возможно, для многих организаций случившееся стало примером возможной угрозы, которую они теперь будут учитывать. Технические службы увидели потенциальную проблему, и теперь они сделают так, чтобы у них хотя бы приложения не завесили от домена, чтобы случае неполадок в зоне DNS они продолжали работать. При проектировании - если это возможно – они будут использовать не домены, а напрямую «айпишники» [IP адреса]», — сказал он.
В финансовом плане из-за сбоя в Рунете больше остальных пострадали крупнейшие российские маркетплейсы, считает Зыков.
«Они недосчитались больших денег. Их пользователи каждую минуту совершают покупки на очень внушительную сумму – на сотни тысяч рублей. И можно посчитать, сколько времени не работали маркетплейсы, а потом умножить на эти сотни тысяч. Да, это не означает, что пользователи не совершат покупки потом, но все же. Трафик в период сбоя упал очень серьезно... Кроме того, из-за сбоя каких-то денег недосчитались различные приложения и сайты, которые зарабатывают на рекламе и так далее», — добавил специалист.
Произошедший накануне вечером массовый сбой в доменной зоне .ru вряд ли связан со злонамеренными внешними действиями, заявил ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.