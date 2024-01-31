Эксперт оценил последствия масштабного сбоя в Рунете

Кто-то из выпускающей организации в промежутке между 15 и 18 часами выпустил неправильную подпись в зоне DNSSEC Рунета, из-за чего по всему Рунету произошел каскадный сбой. Пока эту подпись «не откатили» - ничего не вернулось. Как только «откатили» - все со временем починилось, все DNS [Domain Name System] обновились, и все стало работать... Весь Рунет «полег» ввиду того, что у нас работает система, которая защищает его от глобального отключения. Мы перетащили корневые сервера в Россию, чтобы Запад не смог отключить нас от глобального интернета, чтобы в случае такой попытки Рунет продолжил работать.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)