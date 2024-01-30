Координационный центр доменов объяснил сбой в работе рунета

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов национальной системы доменных имен проблема решена. Идут востановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении.