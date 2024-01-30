Координационный центр доменов объяснил сбой в работе рунета

Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы, из-за которой не работает российский интернет. Об этом сказано на официальном сайте организации.
"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов национальной системы доменных имен проблема решена. Идут востановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении.
Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru в России. Это следует из данных сервиса Downradar.
Портал "Хабр" сообщал, что крупнейшие операторы России сотовой связи заявили о масштабном сбое. Отмечается, что произошла поломка DNSSEC — надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности пользователей интернета.