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Координационный центр доменов объяснил сбой в работе рунета

Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы, из-за которой не работает российский интернет. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Координационный центр доменов объяснил сбой в работе рунета
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"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов национальной системы доменных имен проблема решена. Идут востановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении.

Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru в России. Это следует из данных сервиса Downradar.

В России произошел масштабный сбой в работе интернета

Портал "Хабр" сообщал, что крупнейшие операторы России сотовой связи заявили о масштабном сбое. Отмечается, что произошла поломка DNSSEC — надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности пользователей интернета.

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