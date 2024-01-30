Человеческий мозг – это очень сложная структура. В нем постоянно происходят миллиарды различных нейрореакций, происходит обработка информации. И когда мы на данном этапе времени говорим о подключении различных устройств к мозгу или к нервной системе, то следует понимать, что они что-то стимулируют очень обще и абстрактно. Иначе говоря, специалисты понимают, как стимулировать общую деятельность мозга, понимают, как, например, подавить какую-то часть мозга при профилактике психических заболеваний, однако открытым остается вопрос о том, как можно перехватывать нейронные связи и воздействовать на одну конкретную цепочку, чтобы, например, подвинуть руку человека или осуществить одну конкретную команду. Поэтому в дальнейшем мы будем наблюдать за перспективами данной технологии именно в части тиражируемости. То есть если на одном человеке данные параметры гипотетически еще можно настроить, то вопрос о том, насколько их получится настроить на группе людей, на какой-то выборке, остается открытым... Но вживление импланта в мозг человека – это в любом случае очень важный шаг в части развития технологии. Однако присуждать все лавры за движение по этому вектору одному Илону Маску нельзя, поскольку он тут выполняет лишь роль консолидатора ученых, которых он собирает из разных вузов и объединяет в работе.

Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности