Эксперт оценил первое в истории успешное вживление нейроимпланта в мозг человека
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о первом в истории успешном вживлении чипа в человеческий мозг.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что его компания Neuralink успешно вживила в мозг человека чип, позволяющий управлять компьютером с помощью мысли. В прошлом году Neuralink получила разрешение властей США на первое испытание имплантата компании на людях, что стало важной вехой для стартапа. Для своих операций компания использует робота, который хирургическим путем помещает имплантат в область мозга, отвечающую за намерение человека двигаться, сообщает Reuters. Первоначальной целью ученых было дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. Первый продукт Neuralink будет называться Telepathy (с англ. «телепатия»).
По словам специалиста, в настоящее основной вопрос, связанный с развитием технологии, заключается в том, насколько широкое распространение она может получить.
Человеческий мозг – это очень сложная структура. В нем постоянно происходят миллиарды различных нейрореакций, происходит обработка информации. И когда мы на данном этапе времени говорим о подключении различных устройств к мозгу или к нервной системе, то следует понимать, что они что-то стимулируют очень обще и абстрактно. Иначе говоря, специалисты понимают, как стимулировать общую деятельность мозга, понимают, как, например, подавить какую-то часть мозга при профилактике психических заболеваний, однако открытым остается вопрос о том, как можно перехватывать нейронные связи и воздействовать на одну конкретную цепочку, чтобы, например, подвинуть руку человека или осуществить одну конкретную команду. Поэтому в дальнейшем мы будем наблюдать за перспективами данной технологии именно в части тиражируемости. То есть если на одном человеке данные параметры гипотетически еще можно настроить, то вопрос о том, насколько их получится настроить на группе людей, на какой-то выборке, остается открытым... Но вживление импланта в мозг человека – это в любом случае очень важный шаг в части развития технологии. Однако присуждать все лавры за движение по этому вектору одному Илону Маску нельзя, поскольку он тут выполняет лишь роль консолидатора ученых, которых он собирает из разных вузов и объединяет в работе.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Испытания нейрочипов от Neuralink на людях, помимо прочего, должны выявить возможные побочные эффекты технологии, отметил эксперт.
«Любое применение технологий для лечения на человеке требует апробации и той самой тиражируемости. Когда мы смотрим на инструкцию по применению лекарственного препарата, то в ней мы видим информацию о возможных побочных эффектах. Чтобы эта информация появилась, лекарство должны «провести» через огромное число людей. В случае с чипами Neuralink такой информации пока нет», — добавил он, подчеркнув, что новая технология Маска в первую очередь будет использоваться при лечении различных заболеваний у людей, а испытывать ее будут на добровольцах.
Мясоедов также ответил на вопрос касательно перспектив развития технологии нейрочипов.
«Речь идет об увеличении количества частей мозга, на которые может воздействовать технология - фронт работ колоссальный, горизонт даже не виден. Все начинается с очень общего воздействия на мозг, а в дальнейшем ученые будут переходить на его более детальные функции. Возможно, в перспективе речь пойдет о подключении каких-то биомеханический частей тела к мозгу человека. Но это отдаленная перспектива. Чтобы настроить все это дело, потребуются годы и даже десятилетия», — заключил собеседник.
Ранее Маск прокомментировал прогноз о появлении в достаточно скором времени огромного количества роботов-гуманоидов.