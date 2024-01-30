«Победа над параличом»: СМИ о Маске и вживлении чипа в мозг человека

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink успешно вживила в мозг человека чип, позволяющий управлять компьютером с помощью мысли. Зарубежные СМИ напомнили, что Маск — не первооткрыватель в этой сфере, но успех его стартапа может сделать технологию более доступной.

В прошлом году Neuralink получила разрешение властей США на первое испытание имплантата компании на людях, что стало важной вехой для стартапа, отмечает The Guardian. В июне 2023-го стоимость компании оценивалась в пять миллиардов долларов.

Для своих операций Neuralink использует робота, который хирургическим путем помещает имплантат в область мозга, отвечающую за намерение человека двигаться, сообщает Reuters. Первоначальной целью ученых было дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. Первый продукт Neuralink будет называться Telepathy (с англ. «телепатия»).

Маск сообщил, что первый пациент «хорошо восстанавливается». Подробности об этом человеке Маск не раскрыл, отмечает The Wall Street Journal. Когда в сентябре прошлого года Neuralink объявила о поиске участника исследования, ученые заявили, что ищут человека, страдающего квадриплегией — параличом всех конечностей.

После установки чипа размером с монету начинается запись и беспроводная передача сигналов мозга в приложение, которое декодирует эти сигналы, объясняет Wired. Как подчеркивает издание, могут пройти месяцы, прежде чем мы узнаем, сможет ли пациент успешно использовать имплантат для управления компьютером. Человеку нужно восстановиться после операции, а обучение использованию чипа может занять несколько недель.

Wired отмечает, что несколько десятков человек по всему миру ранее уже прошли через сравнимые операции в рамках научных исследований. Первый, Мэтт Нэгл, сделал это в 2004 году. Системы позволяли парализованным людям играть в видеоигры, двигать роботизированными руками и писать электронные письма, используя только свои мысли. Однако до недавнего времени такими исследованиями в основном занимались академические лаборатории. Им требовались громоздкие установки с использованием толстых кабелей, что делало их непрактичными для использования дома.

Маск заявлял, что устройства Neuralink будет записывать и стимулировать активность мозга, и в конечном итоге решат проблемы таких заболеваний, как аутизм и шизофрения, отмечает BI.