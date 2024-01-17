Новое открытие астрономов ставит под сомнение наши представления о космосе

Исследователи из британского Университета Центрального Ланкашира обнаружили гигантскую космическую структуру, само существование которой ставит под сомнение современные представления человечества об устройстве Вселенной.

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Находка получила название «Большое Кольцо». Согласно полученным данным, структура охватывает около 3% радиуса от всей наблюдаемой Вселенной и представляет из себя почти идеально круглую группу галактик. Диаметр структуры достигает 1,3 миллиарда световых лет, что делает эту находку крупнейшей галактической группой из обнаруженных. При этом учёные не исключают, что Большое Кольцо на самом деле может являться частью ещё большей космической структуры.

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Исследователи также уточнили, что существование настолько большой структуры противоречит фундаментальному космологическому принципу, согласно которому Вселенная является однородной во всех направлениях из любой точки внутри её. Этот принцип также устанавливает, что максимальный размер для любой космической структуры не должен превышать 1,2 миллиарда световых лет, но Большое Кольцо выходит за эти рамки.

При этом считать Большое Кольцо аномалией и исключением из правил не выйдет — ранее исследователи из того же Университета Центрального Ланкашира уже находили «невозможную» космическую структуру, которая была даже больше. Обнаруженная два года назад огромная структура в форме полумесяца получила название «Гигантская дуга». Её протяжённость составляет около 3,3 миллиардов световых лет, при этом она находится в той же части неба (и приблизительно на одинаковом расстоянии от Земли), что и Большое кольцо. Учёные не исключают, что обе эти структуры являются частью общего космического объекта, однако это ставит под сомнения современные представления учёных об устройстве Вселенной.

«Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить в нашем нынешнем понимании Вселенной. <...> Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной. Тем не менее, Большое Кольцо и Гигантская Дуга — две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно», — рассказала аспирантка Университета Центрального Ланкашира Алексия Лопес.