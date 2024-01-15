Астрономы поймали необъяснимый внегалактический сигнал

Астрономы NASA обнаружили неожиданный сигнал, исходящий из-за пределов нашей галактики. Его источник остался неизвестным.

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Сигнал выявили в данных космического гамма-телескопа «Ферми», собранных в течение 13 лет. Ученые описали его как «неожиданную и пока необъяснимую особенность за пределами нашей галактики».

Космический телескоп «Ферми» вращается вокруг нашей планеты и сканирует небо каждые три часа. Он фиксирует гамма-лучи, возникающие при взрывах звезд и других космических катаклизмах.

Открытие было сделано случайно. Ученые анализировали особенность гамма-излучения, связанную с космическим микроволновым фоном, или CMB – излучением, оставшимся с начала Вселенной.

СМВ считается реликтом эпохи, когда Вселенная остыла достаточно для рождения первых атомов. Последующий всплеск света из-за расширения Вселенной оказался растянут на 13 миллиардов световых лет. Его впервые обнаружили в виде слабых микроволн в 1965 году.

Ранее стало известно, что эта структура горячее и насыщеннее в направлении созвездия Льва и холоднее в противоположном направлении. Астрономы решили проверить, проявится ли такая же дипольная структура в гамма-лучах. Они действительно ее обнаружили, но в другом месте – в южной части неба, вдали от CMB.

Сигнал гамма-излучения был расположен в том же направлении, что и другое необъяснимое явление, связанное с высокоэнергетическими космическими лучами. Ученые пришли к выводу, что они могут иметь один источник, но настоящую природу этих сигналов только предстоит установить, сообщает Astrophysical Journal Letters.