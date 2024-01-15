Эксперт высказался об угрозе влияния искусственного интеллекта на рынок труда
Специалист в области искусственного интеллекта (ИИ) Султансаид Муратчаев в разговоре с Рамблером прокомментировал слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о влиянии ИИ на рынок труда.
Ранее Георгиева заявила, что ИИ затронет около 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. По ее словам, необходим баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Георгиева указала, что мир стоит на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. При этом она может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства.
Прежде всего хочется отметить, что еще во времена мануфактурной революции [в XIX веке – прим. ред.] была категория людей, которые молотками ломали различные станки и машины. Для них они тоже были неким шагом вперед, и тогда люди предполагали, что станки отберут у них рабочие места. Однако люди адаптировались к нововведениям и начали работать на другом уровне. То есть каждая подобная революция в обществе, забирая часть рутинной работы, создает новые рабочие места, которые требуют более профессиональных и подготовленных специалистов. У человечества в целом есть необходимость адаптироваться и развиваться, и с этой точки зрения переживать не стоит.Султансаид МуратчаевУченый, специалист в области искусственного интеллекта
На текущем уровне развития искусственный интеллект требует постоянного вмешательства и руководства со стороны человека, подчеркнул специалист.
«Таким образом, те работники, которых заменяет искусственный интеллект, потенциально могут стать его операторами там, где он будет применяться. И говорить однозначно, что ИИ забирает рабочие места у людей, ничего не предложив взамен, нельзя. Поэтому я достаточно скептически отношусь к принципу, согласно которому развитие искусственного интеллекта предполагает усиление какого-то неравенства. ИИ – это всего лишь очередной этап развития человечества, требующий совершения шага вперед... Искусственный интеллект уже используется человечеством во благо, и без него многие вещи, например, в медицине или в науке уже не представляются возможными. Такой прогресс всегда будет сопровождаться негативной окраской и определенными страхами, но, как правило, это всего лишь предположения. На данном этапе все эти страхи не обоснованы, поскольку сейчас ИИ – это некий инструмент, который далек от того, чтобы его полноценно применяли вместо людей... И я уверен, что даже мои дети не застанут тот момент, когда ИИ сможет полностью заменить человека», — сказал Муратчаев.
Россия является одним из лидеров по развитию и внедрению ИИ-технологий, добавил специалист.
«В наше время искусственный интеллект пытаются внедрять практически во все сферы – в медицину, в бизнес, в телевидение, в музыку, в искусство и так далее. Россия здесь не отстает. Наши университеты постоянно добавляют новые дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, а наши крупные и малые предприятия зачастую сами являются непосредственными разработчиками и интеграторами решений на основе ИИ. Сейчас вся наука в России «дышит» внедрением искусственного интеллекта, так что можно честно сказать, что страна является лидером этого направления. Эту отрасль мы начали развивать еще лет 10 назад, так что у нас давно была соответствующая школа, а сейчас это направление начало выходить из тени и стало более популярным», — заключил он.
Ранее сообщалось, что правительство Британии использует искусственный интеллект для облегчения работы.