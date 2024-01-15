«Таким образом, те работники, которых заменяет искусственный интеллект, потенциально могут стать его операторами там, где он будет применяться. И говорить однозначно, что ИИ забирает рабочие места у людей, ничего не предложив взамен, нельзя. Поэтому я достаточно скептически отношусь к принципу, согласно которому развитие искусственного интеллекта предполагает усиление какого-то неравенства. ИИ – это всего лишь очередной этап развития человечества, требующий совершения шага вперед... Искусственный интеллект уже используется человечеством во благо, и без него многие вещи, например, в медицине или в науке уже не представляются возможными. Такой прогресс всегда будет сопровождаться негативной окраской и определенными страхами, но, как правило, это всего лишь предположения. На данном этапе все эти страхи не обоснованы, поскольку сейчас ИИ – это некий инструмент, который далек от того, чтобы его полноценно применяли вместо людей... И я уверен, что даже мои дети не застанут тот момент, когда ИИ сможет полностью заменить человека», — сказал Муратчаев.