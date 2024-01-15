Глава МВФ допустила, что ИИ может сократить количество рабочих мест

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к сокращению количества рабочих мест в мире, а также к усилению неравенства, сообщает ТАСС со ссылкой на директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.

По ее словам, ИИ затронет около 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. Отмечается, что необходим баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Георгиева указала, что мир стоит на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. При этом она может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства.

Директор-распорядитель считает, что влияние развития ИИ на мировую экономику «трудно спрогнозировать», поскольку оно будет происходить «сложнейшим образом». В связи с тем, что ИИ влияет на высококвалифицированные рабочие места, государства с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, а также большими возможностями по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

Как считают в МВФ, влияние на трудовые доходы будет во многом зависеть от того, в какой степени искусственный интеллект будет помогать работникам с высокими доходами. Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. А рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ может привести к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами.