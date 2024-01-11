Эксперт объяснил вхождение РФ в тройку стран-лидеров по потреблению пиратского контента
IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о вхождении России в число стран-лидеров по потреблению пиратского контента.
Ранее Россия оказалась в числе лидеров по потреблению пиратского контента в интернете за 2023 год. На ее долю пришлось 6% от суммарного объема трафика, передавал TorrentFreak. Страну определили США и Индия – на них пришлось по 11% от общего потребления пиратского контента.
Вхождение РФ в число лидеров по потреблению пиратского контента было прогнозируемо. И это даже не связано с тем, что ряд производителей контента ушел из России. Мы живем в эпоху глобального интернета, и в интернет-пространстве не существует границ в их традиционном виде. Более того, люди уже привыкли к vpn-сервисам, которые помогают приобретать программные продукты за рубежом. Основной удар по легальному рынку и переход в серую зону был обусловлен уходом из России платежных инструментов. То есть даже если мы получаем доступ к какому-то зарубежному сайту или платформе, то мы фактически не имеем легальных и быстрых путей оплаты программного обеспечения (ПО). Таким образом, серый рынок активно развивается. Да, сейчас уже можно создать виртуальную карту, в этом плане ситуация упростилась – люди уже имеют возможность открывать зарубежные платежные инструменты, однако весь период развития обходных схем сопровождался развитием теневого рынка. И сейчас опять активизировались различные торрент-трекеры, на что государство смотрит немного сквозь пальцы, что оправданно в данной ситуации. В связи с этим люди получают возможность заходить на все большее число серых площадок и скачивать ПО нелегально. Люди идут по этому пути, не пытаясь зарегистрироваться на зарубежных порталах. И в этом виноваты сами зарубежные разработчики и правообладатели.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
В последнее время начало появляться все больше торрент-площадок с качественной локализацией, отметил он.
«В командах разработчиков этих порталов, очевидно, есть и русскоговорящие люди. И вот такого рода платформы – с хорошим русским языком, с быстрыми внутренними серверами, с отсутствием проблем в работе и так далее – пользуются большой популярностью среди жителей России», - рассказал аналитик.
Часто люди отказываются от легального контента и уходят в даркнет в случаях, когда сервисом становится неудобно пользоваться, подчеркнул он.
«На рынке киноиндустрии наши сервисы все-таки пытаются как-то адаптироваться к реалиям и предлагают качественный контент – у них есть доступ к большинству популярных фильмов, и здесь прирост пиратского контента наблюдается в меньшей степени. А вот когда мы говорим о программном обеспечении, которое полностью «залочено» на территории России, то здесь у людей никаких вариантов не остается», - добавил он.
Мясоедов обратил внимание, что скачивание нелегального контента несет в себе определенные риски в части кибербезопасности.
«Такого рода программные продукты могут содержать вирусы. То есть вы, сами того не зная, параллельно можете скачать вирус. Здесь нужно сохранять бдительность и как минимум использовать легальные антивирусные продукты. Антивирусы таким образом [с пиратских ресурсов] скачивать точно нельзя, потому что они требуют постоянного обновления», - подчеркнул он.
Основные убытки из-за использования россиянами нелегального контента несут иностранные разработчики программного обеспечения, добавил эксперт.
«Тут такая же история, как и с любой другой индустрией. Никто из крупных разработчиков ПО (как, например, никто из крупных производителей автомобилей) не выигрывает от ухода с российского рынка. Они все от этого теряют. Мы видим, что происходит импортозамещение нашим ПО, ПО дружественных стран, Open Source решениями [программное обеспечение, распространяемое с открытым исходным кодом], в конце концов даркнетом. То есть люди закрывают свои потребности, а зарубежные разработчики теряют деньги. И тут возникает вопрос о том, как долго они будут следовать этой достаточно глупой и явно не бизнес-ориентированной политической тенденции», - заключил эксперт.
Ранее россиянам назвали способы предотвратить утечку персональных данных в интернете.