Эксперт объяснил вхождение РФ в тройку стран-лидеров по потреблению пиратского контента

Вхождение РФ в число лидеров по потреблению пиратского контента было прогнозируемо. И это даже не связано с тем, что ряд производителей контента ушел из России. Мы живем в эпоху глобального интернета, и в интернет-пространстве не существует границ в их традиционном виде. Более того, люди уже привыкли к vpn-сервисам, которые помогают приобретать программные продукты за рубежом. Основной удар по легальному рынку и переход в серую зону был обусловлен уходом из России платежных инструментов. То есть даже если мы получаем доступ к какому-то зарубежному сайту или платформе, то мы фактически не имеем легальных и быстрых путей оплаты программного обеспечения (ПО). Таким образом, серый рынок активно развивается. Да, сейчас уже можно создать виртуальную карту, в этом плане ситуация упростилась – люди уже имеют возможность открывать зарубежные платежные инструменты, однако весь период развития обходных схем сопровождался развитием теневого рынка. И сейчас опять активизировались различные торрент-трекеры, на что государство смотрит немного сквозь пальцы, что оправданно в данной ситуации. В связи с этим люди получают возможность заходить на все большее число серых площадок и скачивать ПО нелегально. Люди идут по этому пути, не пытаясь зарегистрироваться на зарубежных порталах. И в этом виноваты сами зарубежные разработчики и правообладатели.

Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности