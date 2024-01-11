Россия вошла в топ-3 стран по доле интернет-пиратства

Россия оказалась в числе лидеров по потреблению пиратского контента в интернете за 2023 год. На ее долю пришлось 6% от суммарного объема трафика, передает TorrentFreak.

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Страну определили США и Индия – на них пришлось по 11% от общего потребления пиратского контента. Специалисты сообщили о росте показателя Индии на 80% к предыдущему году. Они предположили, что по итогам наступившего года государству удастся занять первое место. На долю Великобритании пришлось 3%. Так, страна оказалась на четвертой строчке после России.

За 12 месяцев в мире зарегистрировали 141 миллиард посещений пиратских сайтов. Значение на 12% превысило уровень 2019 года и на 10% – 2022-го. 65% посещений пришлось на сайты с фильмами и сериалами.