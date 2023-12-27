Эксперт назвал способ сэкономить на домашнем интернете

Многие провайдеры действительно стали повышать тарифы. Причины этого понятны: операторы связи не могут долго держать цены на определенном уровне, поскольку, во-первых, есть инфляция, которая их корректирует, во-вторых, надо понимать, что закупаемое операторами оборудование производится за рубежом, операторы приобретают его за валюту, а курсовая разница серьезно изменилась. Операторы ШБД [широкополосного беспроводного доступа] должны модернизировать свое оборудование и сети, соответственно, им приходится корректировать цены на интернет, чтобы не снижать качество услуг. Кому захочется, чтобы, например, при скачивании файлов или при просмотре видео в сети падали скорости? Никому. И вот чтобы не ухудшать ситуацию с качеством предоставляемых услуг операторам приходится повышать цены, используя для этого различные механизмы, разрешенные законодательством. Ведь если у нас какой-либо оператор повышает тарифы незаконно, то к нему обычно с проверками приходит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а затем выписывает предписание снизить цены. Недавно у нас произошел подобный случай, когда операторы захотели брать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона. Такую деятельность ФАС признала незаконной, и, соответственно, операторам связи пришлось отказаться от своих планов.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)