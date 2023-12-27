Эксперт назвал способ сэкономить на домашнем интернете
IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте цен на домашний интернет в России и рассказал о способах сэкономить на этой услуге.
Ранее российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет. На данный момент речь идет о росте цен о 5—15%, предавала газета "Известия" со ссылкой на данные сайтов крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам.
Многие провайдеры действительно стали повышать тарифы. Причины этого понятны: операторы связи не могут долго держать цены на определенном уровне, поскольку, во-первых, есть инфляция, которая их корректирует, во-вторых, надо понимать, что закупаемое операторами оборудование производится за рубежом, операторы приобретают его за валюту, а курсовая разница серьезно изменилась. Операторы ШБД [широкополосного беспроводного доступа] должны модернизировать свое оборудование и сети, соответственно, им приходится корректировать цены на интернет, чтобы не снижать качество услуг. Кому захочется, чтобы, например, при скачивании файлов или при просмотре видео в сети падали скорости? Никому. И вот чтобы не ухудшать ситуацию с качеством предоставляемых услуг операторам приходится повышать цены, используя для этого различные механизмы, разрешенные законодательством. Ведь если у нас какой-либо оператор повышает тарифы незаконно, то к нему обычно с проверками приходит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а затем выписывает предписание снизить цены. Недавно у нас произошел подобный случай, когда операторы захотели брать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона. Такую деятельность ФАС признала незаконной, и, соответственно, операторам связи пришлось отказаться от своих планов.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Многие годы Россия входит в число стран с самой низкой стоимостью интернета в мире, подчеркнул аналитик.
"При этом Россия — самая большая по территории страна, но операторы связи умудряются держать цены на интернет на очень низком уровне по сравнению другими государствами. И это здорово", — сказал Зыков.
Вместе с тем специалист рассказал о способах сэкономить на домашнем интернете.
"Нужно изучить, какие провайдеры есть в вашем доме, и сравнить их ценовую политику, а также предоставляемые ими скорости. На сегодняшний день многие операторы связи, которые довели свой интернет до домов пользователей, активно конкурируют между собой. И когда пользователь заявляет о планах уйти от оператора, то иногда они идут на дополнительные хитрости, пытаются удержать абонентов, предлагая новые, более выгодные условия и тарифы. То есть если человек не ленится, если он готов потратить время на изучение предложений, то он сможет подобрать наиболее выгодный для себя вариант", - отметил эксперт, добавив, что многие операторы предлагают выгодные комплексные тарифы, включающие интернет, телевидение и мобильную связь.
Ранее в России зафиксировали активизацию мошенников, которые используют схему со звонком под видом сотрудника сотовых операторов.