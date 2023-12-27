В России подорожает домашний интернет

Российские провайдеры поднимут цены на домашний интернет на 5-15%. Об этом рассказали некоторые операторы связи, а также это следует из их SMS-сообщений.

«Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5—15%», — рассказывают «Известия», ссылаясь на слова и сообщения провайдеров.

Многие объясняют повышение тарифов с увеличением цен на оборудование.

В основном, компании собираются поднимать цены с 1 января 2024 года, но есть и те, кто уже увеличил стоимость тарифов. «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) подорожает на 15%, «Ростелеком» на 5-6%, а МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») не прокомментировали повышение цен.