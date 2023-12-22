Эксперт оценил вылет РФ из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом
Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о потере Россией места в рейтинге топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом, а также рассказал перспективах повышения скорости мобильного интернета в стране.
Ранее Россия вышла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом, за год переместившись с 99-го на 102-е место. Об этом сообщала газета "Известия" со ссылкой на компанию Ookla, которая составила рейтинг. Отмечалось, что рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE.
Скорость мобильного интернета напрямую проистекает из версии поколения сети. Да, связь пятого поколения (5G) гарантирует большие скорости, нежели 4G, LTE, однако, помимо скорости, есть еще такой параметр, как непрерывность связи. И по этому параметру наша страна занимает 13-е место в мире. Данный показатель более важен. То есть медианные скорости, которые есть в России, выше, чем во многих странах мира.Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи
Технология 5G фактически провалилась во всех странах, помимо Китая, отметил аналитик.
"На сегодняшний день 5G в большинстве стран не имеет широкого покрытия. Но главное, если посмотреть на Европу или Америку, то там связью 5G пользуются не более 10 процентов абонентов - это чистой воды провал. При этом экономика 5G очень сильно давит на операторов, заставляет их поднимать цены и так далее. Поэтому в данном плане формально ситуация в РФ может выглядеть не очень хорошо, но по факту само качество услуги у нас выше", — заявил специалист.
По словам Муртазина, сети 5G в России будут развиваться "в гибридном режиме".
"Будет точечная застройка 5G, но в основном в ближайшие 10-15 лет основной для нас будет сеть LTE, и это нормально. У нас нет большой загрузки по 5G, чтобы массово строить соответствующие сети", — подчеркнул эксперт.
Со временем скорость мобильного интернета в России будет расти, отметил собеседник.
"Условно, за пять лет мы можем удвоить скорость, если в индустрии будут деньги, если их будут направлять на развитие российского сетевого оборудования. Соответствующие планы уже есть - российское оборудование появится в 2025 году. Вместе с этим мы получим рост скорости мобильного интернета. Средний целевой показатель - 35 мегабит в секунду, и он уже плюс-минус достигнут. Мы проседаем за счет ряда регионов, но такие цифры вполне реальны. Достижение скорости в 50 или 100 мегабит в секунду за пять лет - под вопросом, но при необходимости мы можем сделать и это", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что в России в 2027 году планируют запустить спутниковый интернет.