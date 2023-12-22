Эксперт оценил вылет РФ из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

"Условно, за пять лет мы можем удвоить скорость, если в индустрии будут деньги, если их будут направлять на развитие российского сетевого оборудования. Соответствующие планы уже есть - российское оборудование появится в 2025 году. Вместе с этим мы получим рост скорости мобильного интернета. Средний целевой показатель - 35 мегабит в секунду, и он уже плюс-минус достигнут. Мы проседаем за счет ряда регионов, но такие цифры вполне реальны. Достижение скорости в 50 или 100 мегабит в секунду за пять лет - под вопросом, но при необходимости мы можем сделать и это", — сказал эксперт.