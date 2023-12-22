Россия вышла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

«Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE», — заявил специалист компании.