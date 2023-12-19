Названа возможная замена «Википедии»

Такое заявление Фадеев сделал в ответ на информацию о том, что сообщество поддержки русскоязычной «Википедии» закрывается. По его мнению, в России должна быть создана альтернатива, и Большая российская энциклопедия хорошо подходит на эту роль.

«Надо создавать как можно скорее альтернативу, и я знаю, что Большая российская энциклопедия очень быстро развивается, и я думаю, что это реальная альтернатива. Многие уже пользуются ею, в Большой российской энциклопедии качество выше, там экспертиза очень серьезная, лучшие специалисты привлекаются», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ также добавил, что в русскоязычной «Википедии» всё равно нужно оставить статьи, потому что «от них есть польза». Однако политические статьи Фадеев оценил отрицательно — по его мнению, они «никуда не годятся».