«Викимедиа.ру» объявила о своем закрытии

«Вчера в деканате факультета мне сказали, что в есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает меня иноагентом. Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье «за прогулы» и заявление «по собственному». Я выбрал последнее. Вчера вечером прошло общее собрание «Викимедиа.ру», на котором я рассказал эту историю. Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев. Надеюсь, что больше никто не пострадает. Такие дела».