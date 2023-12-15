Командир МКС назвал причину утечки на модуле «Наука»
Командир МКС и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен заявил, что причиной утечки на модуле «Наука» в октябре стал удар микрометеорита. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, удар микрометеорита привёл к утечке теплоносителя из резервного контура радиатора модуля. В результате в космос утекло 72 литра жидкости.
«Недавно микрометеорит ударил по внешнему радиатору научного модуля "Наука", что вызвало утечку 72 литров теплоносителя, в результате наш выход в открытый космос был отменён в связи с риском загрязнения скафандров реагентом», — написал он.
Напомним, что в начале октября российская космическая госкорпорация «Роскосмос» сообщила об утечке на модуле «Наука» в российском сегменте МКС.
Рамблер: главные новости