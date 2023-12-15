Командир МКС назвал причину утечки на модуле «Наука»

Командир МКС и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен заявил, что причиной утечки на модуле «Наука» в октябре стал удар микрометеорита. Об этом он написал в социальной сети X.

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По его словам, удар микрометеорита привёл к утечке теплоносителя из резервного контура радиатора модуля. В результате в космос утекло 72 литра жидкости.

«Недавно микрометеорит ударил по внешнему радиатору научного модуля "Наука", что вызвало утечку 72 литров теплоносителя, в результате наш выход в открытый космос был отменён в связи с риском загрязнения скафандров реагентом», — написал он.