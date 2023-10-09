На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

Российская космическая госкорпорация «Роскосмос» сообщает, что на модуле «Наука» в российском сегменте МКС произошла утечка теплоносителя. Об этом «Роскосмос» сообщил в своём Telegram-канале.

Отмечается, что теплоноситель утекает из резервного контура радиатора, который доставили на МКС в 2012 году. «Основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — сказано в сообщении госкорпорации.