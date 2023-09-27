Экипаж корабля «Союз МС-23» приземлился в Казахстане

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции (МКС). Как сообщает ТАСС, экипаж корабля «Союз МС-23» приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года. Изначально они должны были вернуться на Землю весной, но миссию пришлось продлить на полгода из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22»,. Она произошла в декабре 2022 года. В результате для возвращения космонавтов и астронавта пришлось отправить на МКС корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме.

Сейчас к спускаемому модулю отправились спасатели. Они помогут членам экипажа выбраться из него.