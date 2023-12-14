На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за шесть лет
На поверхности Солнца была зафиксирована самая сильная вспышка за последние шесть лет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Солнечной вспышке присвоили класс X2,8 — самый высокий уровень интенсивности. Отмечается, что последний раз вспышка такой силы была зафиксирована в 2017 году.
«Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 - это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — рассказали в центре «Фобос».
При этом до основной вспышки учёные зафиксировали ряд вспышек среднего уровня. Как отметили в «Фобосе», подобная солнечная активность может быть знаком того, что скоро на Солнце произойдёт магнитная буря.
Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о сильном снегопаде в Москве.