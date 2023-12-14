На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за шесть лет

«Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 - это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — рассказали в центре «Фобос».