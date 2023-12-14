Синоптики предупредили москвичей об интенсивном снегопаде

Интенсивный снегопад ожидается в Москве, начиная с сегодняшнего вечера. Выпадет до 30% месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня». Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.

«Вечером погода заметно ухудшится – начнутся обложные снегопады с видимостью до 1 километра и менее, с наступлением ночи в зарядах снега дальность видимости кратковременно будет ухудшаться до 200-700 метров, что неминуемо спровоцирует сбои в авиационном и наземном сообщении, и станет причиной всплеска ДТП», —предупредил Евгений Тишковец.

По его словам, сильнее всего снег будет идти с 21.00 14 декабря до 9.00 15 декабря. Ожидается, что выпадет около 30% от месячной нормы осадков и возможно повторение суточного рекорда 1966 года.

При этом, синоптики также ждут, что сугробы дорастут до 40-45 сантиметров на ВДНХ и до 50-55 сантиметров на метеостанции МГУ, побив рекорд 1919 года, заявил Тишковец.

«В пятницу, в утренний час-пик, целесообразнее отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться метро. Температура воздуха предстоящей ночью минус 6 минус 9, днем минус 3 - минус 6», — отметил он.