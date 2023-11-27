Эксперт назвал лучшие смартфоны 2023 года

Эксперт портала Mobile-review рассказал о лучших смартфонах, вышедших в 2023 году.

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Всего в список попали пять моделей. Самым лучшим гаджетом за 2023 год автор назвал Samsung Galaxy S23 Ultra. Среди сильных сторон модели названы высокая производительность, время работы и отсутствие нагрева. Впрочем, есть у этого смартфона и недостатки — автор отметил экран с высокой пульсацией ШИМ, что способствует быстрой усталости глаз.

Второе место занял Xiaomi 13T Pro, отличающийся камерой от Leica, высокой защитой от влаги и производительностью. Кроме того, модель получила длительную поддержку от производителя — по заверению Xiaomi, этот смартфон будут обновлять вплоть до Android 17.

Тройку лидеров замыкает Realme 11 Pro+. По словам эксперта, смартфон получил качественную 200-мегапиксельную камеру и чип MediaTek Dimensity 7050, набирающий в бенчмарке AnTuTu около 600 тысяч баллов.

На четвёртое место издание поставило линейку Infinix Note 30, которые (в зависимости от модели) получили беспроводную зарядку, высокопроизводительный чипсет Mediatek Dimensity и качественный AMOLED-экран 120 Гц. При этом смартфоны этой линейки отличаются доступными ценами — модели Infinix Note 30 можно приобрести за 18-28 тысяч рублей.

На пятом месте соседствуют Samsung Galaxy Z Flip5, Oppo Find N2/N3 Flip и Tecno Phantom V Flip — эксперт решил завершить список не конкретной моделью, а вернувшимся трендом на раскладные смартфоны, которые «наконец-то стали удобными и полезными». По мнению автора, большие внешние экраны перечисленных смартфонов сделали формат «раскладушки» не только стильным, но и как никогда удобным.