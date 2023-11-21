Эксперт рассказал, как часто нужно менять смартфоны

В среднем одного смартфона хватает на 2,5 года использования без каких-либо проблем. Далее устройство начинает «тормозит», аккумулятор разряжается быстрее, а камера фотографирует и снимает видео хуже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на эксперта сервиса «Бери Заряд» Сергея Биржева.

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«Есть большая вероятность, что к этому сроку камера будет делать менее качественные фото и видео, снизится емкость аккумулятора, а интерфейс и программы начнут подтормаживать», – сказал Биржев.

По его словам, смартфон может начать быстрее разряжаться не только ввиду износа батареи, но и из-за обновления прошивки. С каждой новой версией операционной системы появляются функции, которые оказывают большую нагрузку на процессор, а следовательно, и на аккумулятор. В таком случае не поможет даже замена батареи.

Со временем смартфон может начать самопроизвольно выключаться или перезагружаться. Это неудобно и может подвергнуть пользователя дополнительному риску, если ему понадобится связь в экстренной ситуации.