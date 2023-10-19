Спутник Mars Express заснял марсианский «Лабиринт ночи»
Европейское космическое агентство показало уникальные кадры, снятые спутником Mars Express над поверхностью Красной планеты. На них можно увидеть гигантский марсианский кратер «Лабиринт ночи».
«Лабиринт ночи» — гигантское геологическое образование, состоящее из большого скопления скал и долин. Их ширина достигает 30 км, а глубина доходит до 6 км. На опубликованном видео можно увидеть не только сами скалы, но и многочисленные кратеры, следы оползней и песчаные дюны. Кроме того, на кадры попали грабены — разломы в марсианской коре, которые являются признаком тектонической активности пятой планеты.
Отметим, что это уже не первые подобные кадры, сделанные спутником Mars Express. Космический аппарат прибыл на Марс в конце 2003 года, после чего регулярно отправляет на Землю новые снимки Красной планеты. В Европейском космическом агентстве добавили, что Mars Express внёс огромный вклад в изучение атмосферы и геологии Марса.
Ранее учёные обнаружили источник самого мощного марсотрясения из известных.