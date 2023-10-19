Спутник Mars Express заснял марсианский «Лабиринт ночи»

«Лабиринт ночи» — гигантское геологическое образование, состоящее из большого скопления скал и долин. Их ширина достигает 30 км, а глубина доходит до 6 км. На опубликованном видео можно увидеть не только сами скалы, но и многочисленные кратеры, следы оползней и песчаные дюны. Кроме того, на кадры попали грабены — разломы в марсианской коре, которые являются признаком тектонической активности пятой планеты.