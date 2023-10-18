Ученые выяснили источник самого мощного из известных марсотрясения

Ученые пришли к выводу, что мощные сейсмические колебания на Марсе, которые зафиксировал аппарат InSight, были вызваны тектоническими процессами в недрах планеты. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

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В рамках научной миссии NASA InSight марсоход зафиксировал 4 мая 2022 года колебания магнитудой 4,7 по шкале Рихтера, которые распространялись по Марсу на протяжении шести часов и получили название «событие S1222a». Изначально считалось, что марсотрясение было вызвано падением метеоритов на поверхность планеты, однако новый кратер на снимках поверхности Марса так и не был обнаружен.

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«Множество доказательств, полученных в ходе поиска орбитальных изображений, указывают на то, что S1222a не является событием ударного происхождения», - отмечается в статье.

После чего ученые пришли к выводу, что колебания поверхности планеты могут иметь тектоническую природу, а значит, Марс гораздо более сейсмически активен, чем считалось раньше.

«Единственное объяснение, согласующееся с текущими наблюдениями, - это подземный тектонический источник. В дальнейшей работе будут более подробно изучены потенциальные дискриминаторы, которые обеспечивает это событие», - говорится в статье.

Вопрос о наличии геологической активности на красной планете имеет еще одну сторону. Если таковая там есть, то температура марсианских недр может быть выше той, что моделировали ранее. А если под поверхностью Марса теплее ожидаемого, это может объяснить и крупные подледные озера около его южного полюса, наличие которых является предметом спора среди ученых, отмечает Naked-science.

Ранее марсоход Perseverance Rover сумел впервые получить кислород из атмосферы и записать звуки марсианского песчаного вихря, а также сделал ряд интересных снимков.