Ученые выяснили источник самого мощного из известных марсотрясения
Ученые пришли к выводу, что мощные сейсмические колебания на Марсе, которые зафиксировал аппарат InSight, были вызваны тектоническими процессами в недрах планеты. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
В рамках научной миссии NASA InSight марсоход зафиксировал 4 мая 2022 года колебания магнитудой 4,7 по шкале Рихтера, которые распространялись по Марсу на протяжении шести часов и получили название «событие S1222a». Изначально считалось, что марсотрясение было вызвано падением метеоритов на поверхность планеты, однако новый кратер на снимках поверхности Марса так и не был обнаружен.
«Множество доказательств, полученных в ходе поиска орбитальных изображений, указывают на то, что S1222a не является событием ударного происхождения», - отмечается в статье.
После чего ученые пришли к выводу, что колебания поверхности планеты могут иметь тектоническую природу, а значит, Марс гораздо более сейсмически активен, чем считалось раньше.
«Единственное объяснение, согласующееся с текущими наблюдениями, - это подземный тектонический источник. В дальнейшей работе будут более подробно изучены потенциальные дискриминаторы, которые обеспечивает это событие», - говорится в статье.
Вопрос о наличии геологической активности на красной планете имеет еще одну сторону. Если таковая там есть, то температура марсианских недр может быть выше той, что моделировали ранее. А если под поверхностью Марса теплее ожидаемого, это может объяснить и крупные подледные озера около его южного полюса, наличие которых является предметом спора среди ученых, отмечает Naked-science.
Ранее марсоход Perseverance Rover сумел впервые получить кислород из атмосферы и записать звуки марсианского песчаного вихря, а также сделал ряд интересных снимков.
В частности, марсоход обнаружил большой темный камень с отверстием в центре. Рядом с ним находятся камни поменьше, но того же оттенка. По мнению ученых, найденные Perseverance Rover «пончик» и осколки, могут быть частью единого раньше метеорита.