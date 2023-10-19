iPhone 15 Pro подешевел в России
Новинка Apple смартфон iPhone 15 Pro подешевел в России более чем на 12%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.
При этом новая линейка Apple появилась в продаже чуть больше месяца назад. На старте продаж iPhone 15 Pro можно было приобрести за 150-170 тысяч рублей, однако сейчас его можно купить уже за 125-135 тысяч рублей. Причины такого резкого падения цены пока неизвестны.
iPhone 15 Pro был представлен 12 сентября. Новинка Apple отличается титановым корпусом, улучшенной камерой и чипом A17 Pro, впервые появившимся портом USB-C, а также рекордно тонкими рамками дисплея.
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