Новинка Apple смартфон iPhone 15 Pro подешевел в России более чем на 12%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru .

При этом новая линейка Apple появилась в продаже чуть больше месяца назад. На старте продаж iPhone 15 Pro можно было приобрести за 150-170 тысяч рублей, однако сейчас его можно купить уже за 125-135 тысяч рублей. Причины такого резкого падения цены пока неизвестны.