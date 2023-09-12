Состоялась презентация Apple. Главные новинки

12 сентября состоялась сентябрьская презентация Apple. На ней компания показала несколько новинок, включая новую серию смарт-часов Apple Watch и смартфон iPhone 15.

Первой показанной новинкой Apple стали смарт-часы Apple Watch Series 9. Новая серия создана на базе процессора S9, который работает в среднем на 50% быстрее предыдущих моделей, при большей энергоэффективности.

Apple

Особенностью данной модели стало распознавание особых жестов пользователя, которые позволят управлять часами с помощью движений пальцев без прикосновения к часам. Кроме того, новые смарт-часы станут первым продуктом Apple, производство которого не оставляет углеродного следа, что вписывается в политику компании по поддержке экологии. Приобрести Apple Watch Series 9 можно будет за 399 долларов за модель с GPS, либо за 499 долларов за модель с GPS и сотовой связью.

Кроме того, Apple также анонсировали особую защищённую версию Apple Watch Ultra 2.

Apple

Эта модель получит все особенности Apple Watch Series 9, но будет отличаться рекордной яркостью экрана в 3000 нит, а также особым циферблатом. Приобрести Apple Watch Ultra 2 можно будет за 799 долларов.

Ещё одним анонсом стали смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые версии гаджетов получат функцию Dynamic Island, диагональ экрана в 6,1 дюйма для iPhone 15 или в 6,7 дюйма для iPhone 15 Plus, а также яркость дисплея в 2000 нит.

Apple

Основная камера новых iPhone получит разрешение в 48 Мп. Помимо этого, Apple обещала увеличить ёмкость аккумулятора в новых iPhone, а также серьёзно улучшить систему шумоподавления. Отметим, что появившаяся ранее информация о появлении в смартфонах Apple разъёма USB-C оказалась правдивой. Кроме того, такие разъёмы появятся на некоторых других аксессуарах компании. Цена iPhone 15 будет начинаться от 799 долларов, а iPhone 15 Plus можно будет приобрести от 899 долларов.

Не обошлось и без анонса Pro-версий смартфонов. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max назвали «самыми профессиональными смартфонами в истории компании». Их корпуса выполнены из прочного, но лёгкого титана, который используется в корпусах марсоходов. Благодаря этому новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны стать самыми лёгкими смартфонами Apple из всех.

Apple

Кроме того, обе версии получат рекордно тонкие рамки дисплея и диагональ экрана в 6,1 дюйма для iPhone 15 Pro и 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro Max. Ещё одной отличительной особенностью этой линейки станет мощный чип A17 Pro, который позволит смартфонам поддерживать аппаратную трассировку лучей и технологию масштабирования изображения MetalFX. Благодаря этому iPhone 15 Pro и Pro Max станут «лучшими игровыми смартфонами в мире» – на презентации было объявлено, что на них выйдут Resident Evil Village, ремейк Resdent Evil 4 и Assassin's Creed Mirage. Помимо этого, Pro-версии получат улучшенную камеру, которая поддерживает дополнительные варианты съёмки и макросъёмку, пятикратный оптический зум, а также функцию записи 3D-видео, которое можно будет посмотреть на гарнитуре Vision Pro. Цена iPhone 15 Pro будет начинаться от 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max можно будет приобрести по цене от 1199 долларов. Предварительные заказы откроются уже 15 сентября, продажи начнутся 22 сентября.