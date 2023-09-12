Состоялась презентация Apple. Главные новинки
12 сентября состоялась сентябрьская презентация Apple. На ней компания показала несколько новинок, включая новую серию смарт-часов Apple Watch и смартфон iPhone 15.
Первой показанной новинкой Apple стали смарт-часы Apple Watch Series 9. Новая серия создана на базе процессора S9, который работает в среднем на 50% быстрее предыдущих моделей, при большей энергоэффективности.
Особенностью данной модели стало распознавание особых жестов пользователя, которые позволят управлять часами с помощью движений пальцев без прикосновения к часам. Кроме того, новые смарт-часы станут первым продуктом Apple, производство которого не оставляет углеродного следа, что вписывается в политику компании по поддержке экологии. Приобрести Apple Watch Series 9 можно будет за 399 долларов за модель с GPS, либо за 499 долларов за модель с GPS и сотовой связью.
Кроме того, Apple также анонсировали особую защищённую версию Apple Watch Ultra 2.
Эта модель получит все особенности Apple Watch Series 9, но будет отличаться рекордной яркостью экрана в 3000 нит, а также особым циферблатом. Приобрести Apple Watch Ultra 2 можно будет за 799 долларов.
Ещё одним анонсом стали смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые версии гаджетов получат функцию Dynamic Island, диагональ экрана в 6,1 дюйма для iPhone 15 или в 6,7 дюйма для iPhone 15 Plus, а также яркость дисплея в 2000 нит.
Основная камера новых iPhone получит разрешение в 48 Мп. Помимо этого, Apple обещала увеличить ёмкость аккумулятора в новых iPhone, а также серьёзно улучшить систему шумоподавления. Отметим, что появившаяся ранее информация о появлении в смартфонах Apple разъёма USB-C оказалась правдивой. Кроме того, такие разъёмы появятся на некоторых других аксессуарах компании. Цена iPhone 15 будет начинаться от 799 долларов, а iPhone 15 Plus можно будет приобрести от 899 долларов.
Не обошлось и без анонса Pro-версий смартфонов. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max назвали «самыми профессиональными смартфонами в истории компании». Их корпуса выполнены из прочного, но лёгкого титана, который используется в корпусах марсоходов. Благодаря этому новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны стать самыми лёгкими смартфонами Apple из всех.
Кроме того, обе версии получат рекордно тонкие рамки дисплея и диагональ экрана в 6,1 дюйма для iPhone 15 Pro и 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro Max. Ещё одной отличительной особенностью этой линейки станет мощный чип A17 Pro, который позволит смартфонам поддерживать аппаратную трассировку лучей и технологию масштабирования изображения MetalFX. Благодаря этому iPhone 15 Pro и Pro Max станут «лучшими игровыми смартфонами в мире» – на презентации было объявлено, что на них выйдут Resident Evil Village, ремейк Resdent Evil 4 и Assassin's Creed Mirage. Помимо этого, Pro-версии получат улучшенную камеру, которая поддерживает дополнительные варианты съёмки и макросъёмку, пятикратный оптический зум, а также функцию записи 3D-видео, которое можно будет посмотреть на гарнитуре Vision Pro. Цена iPhone 15 Pro будет начинаться от 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max можно будет приобрести по цене от 1199 долларов. Предварительные заказы откроются уже 15 сентября, продажи начнутся 22 сентября.
Ранее стало известно, что компания Аpple начнет продавать индийские iPhone вместе с китайскими.