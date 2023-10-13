IT-эксперт оценил планы по легализации в России «белых хакеров»

""Белый хакинг" - это все равно хакинг. Все равно речь идет о людях, у которых есть понимание, как выводить из строя информсистемы. Многие "белые хакеры" когда-то были "черными хакерами". Поэтому, конечно, есть риски, что что-то пойдет не так. Но здесь надо помнить, что никто не отменял такую науку как менеджмент. Нужно уметь правильно управлять людьми - давать им правильные инструкции, следить за их деятельностью. Может быть, они ["белые хакеры"] могут быть как-то сертифицированы. То есть здесь требуется комплексная работа, чтобы все это не пошло не в ту сторону, чтобы эти люди были прозрачны, чтобы они были официально трудоустроены, чтобы их деятельность регулировалась. В этом случае риски будут минимизированы. Сейчас "белые хакеры" находятся в правовой плоскости на птичьих правах, и это палка о двух концах. Они могут в любой момент "взбрыкнуть" и заняться чем угодно. А с учетом того, что они не находятся в правовой плоскости - пойди потом докажи, что них были официальные взаимоотношения с какой-то компанией", — заключил эксперт.